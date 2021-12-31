長榮海運發放40個月巨額年終，引起各界關注，也有人懷疑是不是只有高管才拿得到這麼多，對此，一名女網友透露，她只是一般小職員也領到40個月，公司有些遲到早退的同事也有36個月可拿。而她去年拿了10個月的年終，今年領40個月，明年沒意外應該也有40個月，這樣加一加等於她這三年來，也許可以拿到90個月的年終，引發網友討論。

一名女網友昨在Dcard上匿名發文表示，她只是一般的小職員就領到40個月的年終獎金，而且同事們也都有領到40個月，有些人上班遲到早退也有36個月，所以真的不是只有高官才有，而是人人都有。

女網友也說，去年的年終獎金她領了10個月，而明年的業績跟今年應該差不多，所以沒意外的話應該也是40個月，這樣加一加等於她這三年來拿了90個月的年終獎金。

不少網友羨慕到不行，「還在上班的我流下眼淚」、「想知道怎麼進去的，好羨慕」、「好難想像40個月的年終，工作五年了，永遠都只有1.5個月」、「超級羨慕的！！別人的老闆就是不會讓人失望」、「屌打半導體」、「太猛了！」