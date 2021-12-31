新冠肺炎疫情使台北市老牌觀光飯店掀起危老改建潮，開業即將邁入32周年的台北西華飯店宣布，因應申請危老改建案通過，宣布將在2022年2月15日熄燈謝幕。至於未來是朝改建為飯店、住宅或商辦複合式建案方向規畫，目前則尚未拍版定案。

位於民生東路三段、鄰近松山機場的台北西華飯店1990年12月4日開幕，與台北晶華、台北君悅酒店同年開幕，地上20層、地下5層建物設有343間客房、包括39間套房，以及5間餐廳及酒吧，室內泳池、健身房、SPA等設施。

由於去年新冠肺炎疫情爆發，邊境管制致使國際旅客斷炊，對仰賴國際觀光旅客甚深的台北市飯店營運造成嚴重衝擊。台北西華飯店去年曾傳出將暫停住宿與餐飲服務，但隨後聲明表示為提前進行牆面油漆、管線維護等裝修計畫，沒有暫時停業或休業計畫。

同時，台北西華飯店在去年4月疫情高峰期逆勢斥資逾6千萬元，針對14～17樓的100間客房啟動改裝計畫，盼以新風貌扭轉陳舊印象。不過，據觀光局統計，2021年前三季平均住房率14.86％、平均房價2887元，均低於平均21.39％、3315元，住房業務仍陷苦戰。

而據北市建管處公告，台北西華飯店申請危老改建案已在11月11日核准，為第588件通過的危老改建案。該案基地面積3468平方公尺（約1050坪），合計共取得40％的容積獎勵，達危老改建條例規定的最高上限。

台北西華飯店30日晚間發出聲明，宣布將在2022年2月15日畫上休止符。由於與台北萬豪酒店均為同一業主，飯店歡迎顧客持續蒞臨位於大直的台北萬豪酒店，將延續西華的服務精神及優質服務，持續提供宛如第二個家（home away from home）的暖心款待。