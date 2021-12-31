警方提醒民眾發揮守望相助精神，互相勸導不要酒駕，切勿以身試法，讓自己和他人都能過好年。（民眾提供／盧金足台中傳真）

員警偕同志工媽媽手持宣導標語，提醒用餐民眾「酒後勿開車、指定代理駕駛才是安全的回家路」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

歲末年初，尾牙、聚餐活動頻繁，飲宴小酌或冬令進補，酒過三巡後部分民眾仍心存僥倖酒後駕車，危害自身及用路人安全，為避免酒駕致生憾事，台中市警察局第六分局大力執行「掃除『醉』犯」防制酒駕專案勤務，執法與宣導雙管齊下，展現警方酒駕零容忍之決心！

酒駕害人害己，台中市長盧秀燕也強調，近期疫情和緩，許多人可能外出放鬆、飲酒作樂，盡管市府嚴加取締嚴防酒駕上路，仍有極少數不遵守法規者，市府早自12月1日起開始執行掃除「醉犯」專案，這項專案將持續至明年2月28日，提醒民眾發揮守望相助精神，互相勸導不要酒駕，切勿以身試法，讓自己和他人都能過好年。

台中市警察局第六分局長蔡元戎強調，冬令進補時無論是吃麻油雞、薑母鴨，都可能因為體內酒精殘留超標引發酒駕疑慮，呼籲民眾切勿以身試法，警方嚴格加強規畫酒駕勤務，宣示酒駕零容忍。

台中市警察局第六分局30日晚間規畫由副分局長劉忠和帶隊，率領各派出所所長至轄內羊肉爐、熱炒店、酒吧等餐飲店家宣導反酒駕，偕同志工媽媽手持宣導標語，並送上台中市警察局第六分局專屬Q版小熊口罩，提醒用餐民眾「酒後勿開車、指定代理駕駛才是安全的回家路」，讓民眾直呼「好溫馨！」

派出所所長向店家宣導，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必攔阻並幫忙代叫計程車，以確保顧客安全上路。

蔡元戎提醒民眾參加飲酒餐敘後，可以指定駕駛、親友接送，也可搭乘計程車或大眾運輸工具等方式，千萬勿存僥倖心理，「開車不喝酒、喝酒不開車」，共同保障你我安全。

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