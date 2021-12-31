台股昨日封關，今年再拉出近3500點長紅，拜航運股之賜，全年日成交均量更創下史上新高，超過3900億元。雖然外資大賣4540億元，但總市值仍年增逾11兆元。

根據台灣證券交易所統計，今年12月30日集中交易市場發行量加權股價指數收盤為18218.84點，與去年底的14732.53點上漲3486.31點，漲幅約為23.66％。今年全年最高收盤指數為12月29日的18248.28點，最低收盤指數為1月4日的14902.03點。

今年全年集中市場累計總成交金額為95兆5156.08億元，較去年全年的49兆1825.26億元，增加46兆3330.82億元。今年底的上市股票總市值為56兆2820.19億元，較去年底的44兆9038.33億元，增加11兆3781.86億元。

今年全年外資及陸資總買入金額為22兆5595.02億元，總賣出金額為23兆135.03億元，累計賣超為4540.01億元。

累計今年共244個交易日，集中市場總成交金額為95兆5156.08億元，市場日平均成交金額為3914.57億元，股票成交量周轉率為205.32％，股票日平均成交量周轉率為0.84％。