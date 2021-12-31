房價不斷攀升，內政部今公布今年第3季全國及6都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為114.83，相較上季指數上升2.15％，較去年同季上升7.43％；其中台南市較上季上升3.06％，較去年同季上升11.34％，為六都中最高。內政部表示，本季因國內經濟持續成長，金融面仍維持貨幣寬鬆及低利率，加上預售屋市場價格推升及市場預期通膨心理影響，使本季住宅價格指數持續上升，已提修法將限制預售屋換約轉售、建立檢舉獎金機制等，盼房市能良性穩定發展。

本季6都住宅價格指數，以台南市、台中市、高雄市、桃園市較上季上升3.06％、2.89％、2.64％、2.56％幅度較大；新北市、台北市則上升1.84％、1.64％。

內政部說明，本季台南市主要交易區域集中於永康區、東區、中西區及安平區五期重劃區；台中市為捷運綠線四維國小站至文心中清站沿線、西屯區逢甲商圈區域周邊、東區及南區；高雄市為鼓山區的高雄美術館特區與農16(凹仔底)區段徵收區；桃園市則集中於桃園區藝文特區、中壢火車站周邊及桃園高鐵特區。

內政部指出，本季住宅(H-2類)核發使用執照2萬7130戶，與去年同季2萬6960戶相較，供給略微增加。但因本季國內經濟成長率仍維持成長，較去年同季上升3.70％；貨幣供給相對寬鬆，五大銀行購屋貸款利率於9月降至1.346％新低，加上疫情緩解、預售屋市場價格推升，以及市場通膨預期心理等因素影響，導致本季住宅價格指數持續上升。

內政部表示，為遏止短期哄抬炒作不動產、健全房地產市場發展，中央銀行在今年12月再推出第4波選擇性信用管制，金管會提出對銀行、票券金融公司的不動產保證業務控管措施；此外，內政部也提出進一步修法，將限制預售屋換約轉售、增訂不動產交易炒作處罰規定、建立檢舉獎金機制等，期使市場導向正常理性交易及良性穩健發展。