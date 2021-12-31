故宮南院大千石庭目前有26盆藝術盆景展出。（故宮南院提供／張亦惠嘉縣傳真）

2021年即將結束，故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會合作，即日起至明年1月16日以「樹藝風華」主題，在故宮南院大千石庭擺放26盆藝術盆景展出，除了常見的松柏類、榕樹、九重葛外，還有石猴以及融入在地知名景點「高跟鞋教堂」的多肉盆栽創作，非常吸睛。

故宮南院表示，張大千是當代備受推崇的藝術家，他僑居巴西時所收藏的石頭，後來就放在故宮南院內以張大千的藝術哲學所設計的「大千石庭」，是遊客最常散步、拍團體照的區域，且人氣國寶廳正展出的《翠玉白菜》特別延展到2月6日，《翠玉白菜》原先搭配琺瑯盆陳設在紫禁城內的永和宮，現在和當代盆栽配合展出，可說是古今交輝。

嘉義市盆栽藝術協會理事長鄭茂林表示，盆景是依照植物特性並點綴山石，在盆內縮小風景並展現結構之美，兼具觀賞及藝術價值，為了讓大眾能親近盆栽之美，在1月16日前，假日的上午10點及下午2點，會有盆栽專家在現場講解盆栽如何賞析，以及選材、修剪、蟠扎和雕刻、鏤鑿等技法。

故宮南院指出，2022年1月1日元旦是免費參觀日，下午3點博物館2樓大廳「靚故宮－2022新年花藝創作表演」，邀請曾獲世界盃花藝大賽第3名的花藝家林惠理在博物館2樓大廳演示花藝，以象徵希望、美麗、生機盎然的花藝表演，祝福觀眾新的一年順利平安。