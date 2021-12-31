33歲強投田中將大去年未獲得MLB洋基續約，本季重返日本職棒，簽下2年約，年薪9億日圓，成為日職史上最高薪球員，不過本季他未能重演過去「神之子」表現，留下4勝9敗自責分率3.01成績，但此表現仍在洋聯排第5，樂天金鷲肯定他的身手，繼續與他達成年薪9億日圓(約2.2億台幣)協議。

田中將大本季回歸日職共出賽23場，雖然戰績僅4勝9敗，但自責分率維持在不錯的3.01，而且其中有17場繳出投滿6局責失3分以下優質先發表現，實際投球內容遠遠高於帳面數據，證明他仍寶刀未老，若這17場比賽能拿下一半的勝利，總戰績將突破10勝，只能說他的運氣不佳。

田中將大在旅美前有「神之子」外號，他從2012年8月一直到2013年拿下24連勝，創下例行賽完全勝投紀錄，2013年11月才被中斷連勝，紀錄停在30場，之後更隨樂天拿下日本大賽總冠軍，賽季結束後以完美姿態投身大聯盟，並加入豪門洋基。

之後他在7年旅美生涯繳出78勝46敗、自責分率3.74成績。而由於今年休賽期他在日職新合約有逃脫條款，不少人在猜測他是否會重新挑戰大聯盟，但最後他還是選擇與樂天敲定合約，確定繼續在家鄉投球，他也透過球團發表聲明：「向各位球迷報告，明年球季我會更加努力，朝著更好表現邁進。」