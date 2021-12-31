今（31）日是元旦連續假期第1日，台灣高鐵宣布上午及下午自南港站加開2班次南下停靠各站的全車自由座列車（商務車廂除外）；欲搭乘商務車廂，可持自由座車票者，補足差價後由列車長安排入座。

加班車包括：南下8809車次10：15自南港站發車，12：50抵達左營站；南下8819車次15：15自南港站發車，17：50抵達左營站。