因應元旦連續假期 高鐵今加開2班次南下列車 10:332021/12/31 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵售票處。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（31）日是元旦連續假期第1日，台灣高鐵宣布上午及下午自南港站加開2班次南下停靠各站的全車自由座列車（商務車廂除外）；欲搭乘商務車廂，可持自由座車票者，補足差價後由列車長安排入座。 加班車包括：南下8809車次10：15自南港站發車，12：50抵達左營站；南下8819車次15：15自南港站發車，17：50抵達左營站。 跨年夜旅客多 台灣高鐵加開2班南下列車 高鐵今增開2班次 全車自由座、各站皆停 #南港站 #台灣高鐵 #班次 #自由座 #列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》高鐵春節疏運增開450班次 12月30日開搶 10:172021/12/28 財經 台鐵完成11處邊坡落石告警系統 10:472021/12/30 生活 台中跨年夜氣溫恐下探15度 盧秀燕叮嚀禦寒衣物不可少 13:512021/12/30 生活 超昱光電捐近120萬元災情勘查車給新竹縣消防局 讓救災更即時 14:322021/12/28 寶島 富邦產險推出多國語言及手語翻譯服務 18:012021/12/30 財經 義大利增156人病故 單日確診逾12.6萬例再破紀錄 07:202021/12/31 國際 高鐵春節加開450班次列車 12／30凌晨開放購票 11:452021/12/28 生活 跨年夜往返北宜 首都客運南港候車 04:102021/12/29 地方新聞 美國逾半數州2022年最低時薪調升至15美元 09:072021/12/30 財經 台北西華飯店宣告熄燈 2022年2月15日劃上休止符 21:562021/12/30 生活 新增車對車充電救援功能 Ford F-150 Lightning擁高能移動式電源 14:202021/12/30 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 上百名胸痛病患擠爆門診 醫：90％都打這款疫苗 - 生活 波蘭正妹吃台灣早餐噴200元 爸搖頭罵：克制一點 - 生活 好市多員工籲「別用手推車」 原因曝光網讚翻 - 生活 元旦爽放47天連假到過年 老闆霸氣喊這句 網全哭了 - 生活 公教退撫基金政府僅承諾撥補4年 教團：怕領不到退休金晚景淒涼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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