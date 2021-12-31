相隔兩周宣告重新上場的聯盟得分王杜蘭特，31日雖然攻下全隊最高33分，可惜籃網最後關頭遭到七六人三分冷箭襲擊，最後以102比110不敵恩比德領軍的七六人，這是籃網本季首次輸給七六人，目前23勝10敗仍居東區龍頭，卻跟東區第2公牛僅剩半場勝差。

剛從聯盟協議解除的杜蘭特，上半場只「客氣」拿下13分，來到第3節找回應有外線手感，隨即單節拿下14分，可是七六人也靠恩比德、馬克塞兩人火力，持續跟地主籃網保持互有領先僵局，打到最後關頭，七六人三分火力突然爆發。

靠著馬克塞、塞斯柯瑞各進1顆三分球，打到最後兩分鐘，七六人取得7分超前，哈登接著兩罰中1，可是馬克塞又在最後1分24秒投進兩分球，擴大七六人領先到8分，哈登兩罰俱中，恩比德最後15.3秒成功補籃，比賽勝負就此底定。

七六人贏球功臣還是當家中鋒恩比德，他拿全場最高34分，更在比賽結束之後跟杜蘭特隔空嗆聲，看來兩人已經結下樑子，馬克塞也拿25分，塞斯柯瑞17分；籃網除了杜蘭特，哈登也有33分、14籃板及10助攻的大三元，可惜籃網還是輸球。