33歲大陸女星張天愛6年前演出《太子妃升職記》走紅，近年演出電影《從你的全世界路過》票房破8億，又演出《建軍大業》、《妖貓傳》，人氣扶搖直上，但最近網上卻傳出多張截圖，暗指她疑似緊黏高層，投懷送抱，對此，張天愛所屬公司昨(30日)緊急發聲明澄清謠言，強調這些照片是在《阿麥從軍》殺青宴後被偷拍，現場還有多位工作人員，要求抹黑網友刪除發文。

張天愛出道多年，先前僅接演一些名不見經傳的小角色，2008年她演出微電影《落櫻》和金秀賢合作，之後挑大梁主演《太子妃升職記》才真正走紅，劇中她本來是花花公子，穿越到古代後變成女性，成為太子妃張芃芃，「女身男心」的演技獲得不少粉絲追捧，私下的感情始也被起底，原來她曾與同是演員的李子峰交往。

張天愛衰遭抹黑貼男高層。（圖／翻攝自扒扒貴圈微博）

據知，張天愛與李子峰一度傳出好事近，2012年還爆出男方求婚成功，3年後關係卻急轉直下宣布分手，傳聞情變主因與男方用情不專有關，張天愛還發過意味深長的文章，吐露：「我怕是好不過來了，這是我這輩子最難熬的日子」，但她的經紀人否認此事，強調兩人目前仍有聯繫，工作上也有合作，「如果真劈腿的話，現在還能在一起合作嗎？」

張天愛經紀公司發聲明駁斥傳聞。（圖／翻攝自喜天影視微博）

昨據《新浪娛樂》報導，有部分網友以「張天愛貼身抱男領導」、「張天愛對男領導投懷送抱」為題，在網上瘋傳一組張天愛疑似聚餐後和男性過從甚密的照片，而她所屬的「喜天文化」昨發聲明反駁傳聞已經侵害的張天愛的名譽，「散播圖實為《阿麥從軍》殺青宴，圖中均為同劇組演員，現場有大量工作人員」，要求相關網友停止散布謠言，工作室已經取證完成，未來不排除提告，而其他網友回應：「給女演員造黃謠的確該死」、「好好的殺青宴怎麼就成私下飯局了」、「這種情況就該殺雞儆猴」、「幹活了！惡意剪輯引導輿論，造謠還是得負責任的」。