據期交所統計顯示，2021年臺灣期貨市場交易量為3億9220萬2371口，較2020年成長14.9%。

期交所指出，2021年臺灣期貨市場主要成長來自1.個股期貨(不含ETF期貨)交易量為7499萬4818口，較去年大幅成長190.26%；2.小型臺指期貨，交易量為7178萬9417口，較去年成長19.55%。

提升法人機構在期貨市場的參與比重，期交所在104年創設「期貨鑽石獎」，舉辦七屆以來，獲得熱烈迴響。為持續推動法人運用期貨及選擇權避險增益，期交所公告「第8屆期貨鑽石獎活動辦法」。

期交所公告第8屆期貨鑽石獎活動辦法，獎勵對象為期貨業、證券投資信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者及其他法人機構。獎項內容為針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎(證券投資信託事業部分另設置基金鑽石獎)，以及造市者造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎共17個獎項，28個獎額。評選標準則是依獎勵對象於110年7月1日至111年6月30日期間國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率與相關評選標準進行評比。