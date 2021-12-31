電信業跨年前夕不平靜，台灣大(3045)丟出震撼彈，擬以增資發行新股方式，出手合併台灣之星，台灣電信業從「三大兩小」將走向「三大一小」，從2020年的9月遠傳(4904)、亞太電(3682)的5G共頻共網20年業務合作，到現今台灣大併台灣之星，在建設揮金如土的5G時代，電信業似乎不得不向強權靠攏，走向大者恆大的時代。

台灣大和台灣之星昨(30)日晚間丟出震撼彈，雙方各自召開董事會後，由台灣大董事長蔡明忠與台灣之星董事長林清棠代表雙方完成簽約儀式，雙方將進行合併，台灣大預計發行2.82億新股，合併台灣之星，雙方合併後台灣大為存續公司，該案仍待主管機關NCC、公平會之核准。

在台灣大、台灣之星合併案正式公布後，昨晚台灣之星董事長林清棠也致員工一封信，信中表示，「我們所身處的市場與環境正快速變化，台灣之星面對的挑戰從過去的快速戰，已逐步變成持久戰及團體戰，伴隨著5G網路覆蓋越來越密集，持久戰、團體戰所需要的資源越來越多，但台灣市場有限、競爭激烈，電信業者間的整合是趨勢，現在應該是一個很好的時間點趨動市場整合」。

台灣大相中台灣之星持有之900MHz、2600MHz頻譜，加上自身持有之700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz頻譜充分互補，未來將能提供最高達7CA之5G NR CA，同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速之5G全方位需求，加速台灣元宇宙、Web3，以及AIoT等次世代行業的發展。

在用戶數部分， 該案合併完成後，雙方加總將擁有共980萬用戶，形成大型業者經濟規模，整體基礎建設投資效益與用戶體驗將大幅提升，雙方用戶都能在合併後享有更大網外網內互打優惠，目前電信龍頭中華電用戶數為1065.4萬戶，在台灣大、台灣之星合併後，中華電(2412)依舊坐穩用戶數龍頭，只是面臨合併後台灣大的逼近，中華電也必須謹慎應戰。

就台灣大、台灣之星合併後的頻譜布局來看，以所謂的「5G鮪魚圖」來說，在5G的3.5GHz黃金頻段中，遠傳強打鮪魚肚優勢，中華電亦同樣搶下魚肚優勢，台灣大、台灣之星則分食魚尾和魚頭部分，也因此，在台灣大、台灣之星合併後，台灣大在頻譜上確實以100MHz的3.5GHz頻寬稱霸業界，但並無享有頻段連續的優勢。只是若單純將眼光回歸消費者角度來說，其實電信頻譜的魚肚、魚頭或者是魚尾，或許不適消費者最關心的，站在消費者立場來看，暢通的網速、最殺的資費，才是最重要的。

更值得關注的是，台灣之星用戶約265萬，由於台灣之星的資費結構普遍較低，且部分更是所謂的「終身約」，屆時合併完成，台灣大吸收了台灣之星用戶後，該如何在合約精神下，妥善處理台灣大、台灣之星雙方的資費落差，在用戶權益、企業經營，甚至是公平原則下，做出最適當的解套，對於該問題，總經理林之晨在昨日記者會上表示，「目前台灣之星與客戶簽訂的合約，台灣大都會履行，秉持客戶至上的原則」，屆時恐也考驗台灣大智慧。