電信業跨年前夕不平靜，台灣大(3045)丟出震撼彈，擬以增資發行新股方式，出手合併台灣之星，台灣電信業從「三大兩小」將走向「三大一小」，在遠傳(4904)2020年9月出手搶親亞太電(3682)後，台灣大為佔穩台灣電信版圖，也或者為電信雙雄之爭一吐怨氣，台灣之星似乎就成為台灣大不得不也是唯一得選擇，如今雙方正式一拍即合，這一天也許早在市場預期中，但對電信業的震撼也就充滿力度。

台灣大本次成功迎娶台灣之星，預計以增資發行2.82億股，和台灣之星換股，台灣之星每股交換台灣大0.04508股，以台灣大今天收盤100元計算，交易金額約為282億元，未來代主管機關同意後，台灣大為存續公司，將會擁有共100MHz的3.5GHz頻寬，為業界最大之5G中頻容量，雙方加總也達1.1萬台3.5GHz的5G基地台，也可以說是，台灣大透過併台灣之星，硬要將昔日拿頻譜說嘴的遠傳擠下「雙雄」的行列。

自從台灣5G經標結束，「電信三雄」變「電信雙雄」的爭論就一度引發遠傳、台灣大刀光劍影，主要就是因為在5G競標後，以黃金頻段3.5GHz來說，中華電(2412)以456.75億元拿下了3.5GHz頻段中的90MHz頻寬、遠傳以406億元標得3.5GHz頻段的80MHz頻寬，至於台灣大以304.5億元標下3.5GHz頻段的60MHz頻寬，由於以頻段來說，遠傳硬是強過台灣大，也因此，遠傳率先拋出電信業變雙雄的論調，當時也引發台灣大反擊，不能光以頻譜下定論，用戶數才是關鍵。

其實台灣之星「待價而沽」的傳聞在電信業已經不是一天兩天，先前早就有業內人士分析認為，台灣之星在4G、5G上積極主打電信業最低價資費，或是在電商檔期祭出超殺吃到飽優惠，就是為了壯大自身用戶數，打造完美「賣相」，其間也不乏傳出同業有意求親等傳聞，如今終於確定花落台灣大。

企業間的合併，人事編制攸關員工飯碗，往往也相當受到重視，由於台灣大、台灣之星雙方均為電信業，專業人員配置類似，台灣大也強調， 簽約完成後，雙方經營團隊將儘速研擬員工安置計劃，同時期待在合併完成後，近千萬用戶的基礎，也將更有助於發揮更強大的整合績效，台灣之星董事長林清棠致員工信件中，則表示，「在走向合併的過程中，公司會維護並確保每一位同仁的益權益」。

由於台灣大、台灣之星雙方均為電信業，專業人員配置類似，台灣大也強調， 簽約完成後，雙方經營團隊將儘速研擬員工安置計劃，同時期待在合併完成後，近千萬用戶的基礎，也將更有助於發揮更強大的整合績效。

另外，台灣之星總經理賴弦五曾任台灣大總經理，可說是電信業沙場老將，這次頂新集團退出台灣之星，但在雙方釋出的簽約照發現，並未見賴弦五身影，更使得賴弦五下一步倍受關注，對此，台灣大總經理林之晨說到，「雙方剛完成簽約會研議安置計畫，賴弦五是他個人非常尊敬的前輩」。

台灣電信業合久必分、分久必合乃不變定律，未來相信台灣電信業的競爭不會因為由5家瘦身到4家而有所緩解，台灣大在併下台灣之星後，用戶數直逼中華電的千萬大關，遠傳原先以為搶親亞太電技高一籌，卻逼出台灣大出手台灣之星，未來是否會如市場預期加速與亞太電的整併，也成為焦點，至於永遠的一哥中華電，或許也該思考該如何面對台灣大、遠傳的「積極突圍」。