民進黨立委陳亭妃等人發起「台灣正青‧鐵馬前行‧破風集氣‧民主同騎」活動，31日從屏東大鵬灣出發，並插上「2022雙林雙贏」的加油集氣旗，為期3天騎乘至台北，替林昶佐、林靜儀加油打氣。（謝佳潾攝）

民進黨立委陳亭妃等人發起「台灣正青‧鐵馬前行‧破風集氣‧民主同騎」活動，31日從屏東大鵬灣出發，並插上「2022雙林雙贏」的加油集氣旗，為期3天騎乘至台北，替林昶佐、林靜儀加油打氣。（謝佳潾攝）

台北立委林昶佐罷免投票、台中立委補選將於明年1月9日登場，民進黨立委陳亭妃等人發起「台灣正青‧鐵馬前行‧破風集氣‧民主同騎」活動，31日從屏東大鵬灣出發，並插上「2022雙林雙贏」的加油集氣旗，為期3天騎乘至台北，替林昶佐、林靜儀加油打氣。

陳亭妃指出，選前黃金週又是跨年，顯得非常重要，希望鄉親動起來一定要去投票，但這和公投不同，公投是全國性，而在1月9日只有中二、中正萬華的「雙林」，公投可以南票北補，但這次要南氣北補，我們集所有挺台灣的氣挺台灣的正能量挺雙林，2022雙林雙贏，一路用鐵馬的台灣精神，一路騎。

她說，我們從屏東大鵬灣，這裡是立委莊瑞雄很重要的選區，希望台灣要大鵬展翅，就要先穩住台灣，為台灣再衝一波，公投已衝一波，再衝第二波，我們一路騎到岱樺的選區高雄林園，再進入台南，再到嘉義，元旦再到中二和林靜儀合體，1月2日和林昶佐合體，途中會一路請人簽名，集結正能量，把2022雙林雙贏破風集氣的加油旗，一路集氣到台北，再把旗子送給林靜儀和林昶佐，希望把這個任務完成。

她強調，這一路都有直播，希望民眾藉直播看到我們時，可以出來幫我們加油一下、替我們集氣，讓我們台灣更加安定。

林岱樺說，希望進入2022後，台灣能夠平安，台灣民主的大船能夠在世界的大海中穩健前行，讓台灣人民安定、讓民主正常，而這次活動盼能讓台灣人民知道國家處境及信心。

莊瑞雄說，第一站從屏東出發，感到振奮，感佩，相信大家都是為了1月9日，林靜儀可以開出好成績、林昶佐可以保住這一席 ，今年的最後一天，可以再衝一波，希望可以開出長紅，希望在中二選區、中正萬華地區的好朋友，為雙林加油，不到10天的時間，一起衝刺，為台灣未來、為中二選區，大家來選出一位優質又改變中二選區，同時也改變台中的人，也希望把林昶佐留在立法院。