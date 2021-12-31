今日是2021年最後一天，全台最大的跨年盛事101煙火及晚會晚間7時登場，管制區內於下午5時起禁止停車，同時禁止騎乘自行車，周邊交通晚間7時將啟動3階段限制車輛進出。另外，北捷今年也採取42小時不收班，建議民眾進場時搭板南線或淡水信義線，散場避開市政府站、台北101站，除此之外，也可搭乘散場接駁公車離場。

跨年夜信義區人潮洶湧，萊爾富超商31日將超商大門玻璃及冰箱門拆下，並加派人力支援。（圖／記者杜宜諳攝影）

■跨年晚會3階段交管

第1階段：12月31日19時至20時起，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，車輛只出不進。

第2階段：12月31日20時至22時起，除第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東路及仁愛路間）及仁愛路（光復南路及逸仙路間），禁止車輛進出。

第3階段：12月31日22時至1月1日3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德路至松仁路、莊敬路至基隆路、基隆路至光復南路北側慢車道)、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東路至仁愛路）及忠孝東路（光復南路至松信路）所圍區域，禁止車輛進出。

跨年晚會北市府將實施3階段交通管制。（圖／台北市政府提供）

■舞台拆卸管制

12月27日24時至1月2日12時，市府路（松壽路至松高）及新仁愛路全線封閉。

■停車管制（管制區內）

1.路邊汽機車停車格於12月31日17時起禁止停車。

跨年晚會舞台拆卸，將實施3階段交通管制。（圖／台北市政府提供）

2.黃線於12月31日17時起至翌日3時止禁止臨停。

3.停車場12月31日19時起只出不進、20時起全面管制進出。

4.公車集結區禁止臨時停車路段：光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

■台北捷運疏運

北捷循往年慣例，今上午6時起到明（1月1日）晚上12時止，連續42小時不收班（除小碧潭、新北投站），推薦民眾採「2線進場、3線離場」，當日最密班距為2分鐘1班；貓空纜車專屬煙火車廂也將延長營運至凌晨2時。

另外，北捷今年推「2線進場、3線離場」，進場時建議搭乘板南線或淡水信義線，散場時則避開市政府站、台北101站候車人潮，改至板南線國父紀念館、淡水信義線信義安和、松山新店線南京三民等3線離場。

■市府轉運站管制

北捷巡往年慣例，連續42小時不收班，推薦民眾採「2線進場、3線離場」。（圖／台北市政府提供）

市府轉運站自12月31日19時30分起，車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車，市府轉運站地下連通道自21時起，微風信義地下連通道、台北101／世貿捷運站地下連通道自12月31日22時起關閉。

■散場接駁車3線營運至明（1月1）日1時30分止

1號線（往捷運忠孝新生站）：於仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道搭乘。

2號線（往捷運公館站）：於基隆路2段（文昌-光復南）搭乘。

3號線（往木柵、景美地區）：於松德路西側（虎林-信義）搭乘。

■自行車與YouBike管制

1.YouBike 1.0：12月31日17時起，信義計畫區周邊13站暫停營運；12月31日19時起，增加捷運市政府站（3號出口）（只還不借）等8站，計21個站暫停營運。

2. YouBike 2.0：12月31日17時起，信義計畫區周邊25站暫停營運；12月31日19時起，增加景新公園等11站，計36站暫停營運。

3.制期間導引停車場站為富台公園（含2.0）、松山家商（含2.0）、龍門廣場（含2.0）、捷運大安站2、4號出口（含2.0）及臺北醫學大學（含2.0），共5站。

4.1日3時起，前述暫停營運57站恢復正常營運。

■行經信義計畫區汽機車改道動線

YouBike跨年營運管制措施。（圖／台北市政府提供）

1.東西向：建議行駛南京東西路、市民大道、和平東西路、民權東西路、八德路。

2.南北向：建議行駛復興南北路、建國南北路、敦化南北路、塔悠路、松山路。

3.內湖、南港及松山往吳興街方向：市民大道到敦化南路到，和平東路往吳興街；機車則為市民大道到延吉街，和光復南路到基隆路。

■公車延後收班

1.行經信義計畫區：跨年當日行經信義計畫區部分公車路線末班車將配合調整延後，其中經信義商圈之公車路線約為1時30分。

2.非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車：配合延後收班之公車路線，末班車經捷運站預估約為1時30分。

3.行經貓空地區之公車：小10公車末班車發車時間延後收班至1時；棕15路公車末班車發車時間延後收班至1時30分。