Bradley Beal is hot early in his first game back for the @WashWizards, including this baseline drive for the and-1 bucket!



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就算相隔12天沒有比賽，巫師明星後衛畢爾的表現就跟沒有離開過一樣勇猛！畢爾31日宣告解除聯盟健康與安全協議復出，就摘全場最高29分，外加10助攻、6籃板，帶領巫師110比93輕鬆轟翻來犯的騎士，除了中止2連敗，勝率也重新超過5成。

巫師的贏球關鍵人物除了畢爾，還有本季表現並不穩定的先發前鋒庫茲馬，因為打完上半場，巫師僅以58比51領先，庫茲馬卻在第3節獨拿13分，搭配畢爾持續提供穩定火力，雙方差距轉眼拉開到20分以上，騎士也早早宣告放棄比賽。

庫茲馬最後替巫師貢獻25分、10籃板，全場投17中11的手感也很火燙，阿維迪亞替補拿下13分，也在今天解除聯盟健康與安全協議的波普拿下12分，加福德11分、9籃板及5火鍋，巫師目前仍有7人觸發聯盟協議，其中包含哈瑞爾。

前役痛失盧比歐(左膝前十字韌帶撕裂整季報銷)的騎士，則以「愛神」洛夫24分最高，今年探花莫布利也有21分、5籃板及3助攻，歐科洛與馬爾卡寧各有11分，騎士目前仍有加蘭、歐斯曼兩名主力觸發聯盟協議，先發中鋒賈瑞特艾倫才剛解除協議正在恢復狀態中。