2022年即將到來，據陸媒報導，大陸四川有間公司宣布，元旦加春節放假47天，引發大陸網友熱議，有的網友心生羨慕，但也有網友質疑公司是不是要倒閉。對此，該公司的負責人李先生接受採訪表示，網路流傳放假的消息和天數都是真的，並曝光背後原因。

據陸媒《紅星新聞》報導，近日網路流傳一份四川某間公司的放假通知照片，內容顯示2022年元旦春節共放假47天，由2021年12月31日開始放假，一路放至2022年2月15日，到2月16日才正式上班。據悉，這家公司在今年8月份註冊成立，公司規模不算大，加上負責人僅有13人。公司負責人李先生接受該媒體記者採訪時表示，該放假通知的確為公司發出，放假天數也確實是47天。對於網友的「擔心」是不是要倒閉，李先生直言，不會倒閉，工資也會發放。

李先生指出，這樣放假有多方面的考慮：首先是冬天到了，想讓員工好好休息；第二是有些員工這段時間很忙，有些員工要結婚，還有員工剛買房；第三是春節即將到來，車票不好買，不如就讓員工趁這期間買票返鄉；第四則是讓有旅遊計畫的員工可以妥善安排；最後是因為疫情原因，整個行業有些蕭條，但公司還是達到今年的預期任務，單子也足夠做到年後，就不讓員工這麼辛苦了。

李先生稱，今年春節比較早，1月一過就是春節，行業本身一般就是提前15天放假，再加上元旦的3天，這樣1月的工作時間就沒剩下多少，考量訂單已經足夠，不如就讓員工玩得踏實一點。