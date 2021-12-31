網友曬出買來的排骨便當圖片，要大家評評理。（翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

物價齊漲真有感？一名家住屏東的網友日前買了一個75元的排骨便當，裡頭有3樣菜與1塊排骨，質疑店家定價不合理，嘲弄「是不是連女兒嫁妝都找我要啊？」文章曝光後，引起網友爭論不休。

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，曬出在屏東一間便當店買的便當照片，裡頭可見，配菜有3種，分別為炒韭菜、炒菠菜與半顆鹹蛋，主菜為一塊豬排以及白飯，價格則為75元，讓原PO相當氣憤不平，認為在物價相對低的屏東卻訂這價格實在太高昂。

原PO認為價格過高，痛批，「這樣的便當要75元，是不是妳家女兒嫁妝、妳兒子的彩禮、妳住的養老院費用、妳的房租還有員工的工錢都找我要啊！」難以相信一個75元的便當菜色僅僅「這樣而已」。

文章曝光後，網友爭論不休，部分網友不挺，紛紛留言，「現在這種價位合情合理，還是妳還在一個便當50？」、「所以妳以為屏東物價不受通膨影響嗎？」、「我也住屏東～我覺得很合理的價格欸」、「很正常的價位啊…高雄屏東常常跑」、「75很公道啊」、「您應該不常外食，75真的還好」。

但也有網友認同原PO的看法，同樣不能接受便當的價格，「這樣真的很貴...」、「真的很貴」、「屏東這樣真的貴，台北還差不多」、「夭壽喔！驚係郎啊」、「滿滿的呆丸郎的價值」。