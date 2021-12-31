新北市議員張維倩與在地製鞋廠商「天鵝童鞋」，捐贈400雙童鞋予新北市好日子愛心大平台，此次是天鵝童鞋（美萬新企業）第二度捐贈，並於新北市政府舉行捐贈典禮，由社會局長張錦麗及中和區長賴俊達代表受贈，本次捐贈預計將嘉惠中和地區400位弱勢孩童，讓孩子們能夠穿著新鞋迎接新年。

天鵝童鞋總經理王秋鴻表示，長期關注張維倩議員在婦幼議題的努力，美萬新企業是中和在地的公司，希望能為中和的弱勢家庭盡一份心力。今年已經是第二年捐贈童鞋給新北的家庭，美萬新將長期實踐企業責任，期待藉由此次的捐贈拋磚引玉，讓有能力的企業未來能共襄盛舉，一起為下一代營造溫馨的成長環境。

張維倩表示，先前在關心弱勢家庭時，發現孩子總是穿著小一號且不合腳的鞋子，讓腳都磨出了水泡，在新冠疫情肆虐，許多的企業與市民朋友都受到疫情的影響，美萬新企業能在疫情趨緩之際，向社會表達企業的愛心與能量，讓孩子們都能在新的一年穿上一雙新鞋，相信一定可以讓孩子們感受到社會的溫暖。

中和區長賴俊達表示，謝謝在地企業的愛心，本次的贈鞋活動也搭配公所冬季贈白米的活動，孩子們可以在2022年1月3日起8日到中和區公所來挑選喜歡的鞋子，希望為期一週的歲末贈鞋活動能帶給孩子一個溫暖的新年。