永遠的「東方不敗」林青霞，繼斜槓作家身分之後，近來更令影迷驚豔的是，影后竟跨界學唱京劇。今晚跨年夜，她將在香港和家人、朋友一起迎接2022，談及新年新希望，她大方分享：「希望成為藝術家，畫畫、書法、京戲、寫作都與藝術相通，希望在這些領域加倍努力，融會貫通變成自己的東西，人生有個目標總是好的，成功不成功不用計較，有進步就好。」

林青霞近來書寫一篇「膽大包天」的文章，明（1／1）元旦當天將於《中國時報》獨家刊登，影迷不要錯過了。她在文章中分享，過去對京戲一無所知，從來沒接觸過，前不久一次機緣偶遇高齡80多歲的電影大明星葛蘭。與葛蘭見面時，她形容自己像個小影迷一般，聊天中她順口一提想學京戲，葛蘭介紹京劇老師給她，讓她開心得馬上拜師，她沒選唱青衣、小生、花旦，選的是老生，老師第一堂課便誇她天賦異稟。

金馬影后林青霞（左）與甄珍相知相惜。（SWKIT鄧永傑攝）

林青霞在大銀幕演過上百部戲，曾發現最難演的角色是自己，她透露最近突然發覺不難演了，「因為接受自己不是完美的人、不一定要做完美的事，所以見人時便勇於唱那不完美的京戲」。她把唱京戲的錄音檔發給許多親朋好友聽，一群好友名單中，都是耳熟能響的電影大明星，「秦祥林初聽以為是他讀復興劇校的同學唱的，後來發覺是我，笑得不行，連開車時想起來還忍不住笑」。

她也提到，「甄珍原先以為是哪個名角兒唱的，聽出是我的聲音，笑得差點岔了氣。胡錦是科班出生，一心希望中國國粹京劇可以留傳下去，給了我很多指點和寶貴意見，彷彿是要讓我扛下這重責大任似的。龍應台聽了我的錄音蠢蠢欲動的想來香港跟我一起學，我說妳在台灣也可以學啊，她才恍然大悟」。林青霞透露，近來不斷忙著找「聽眾」練膽子，深深發覺學一樣新事物並且知道進步中，讓她感覺興奮和年輕。