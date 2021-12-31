花蓮縣地價及標準地價評議委員會審定2022公告土地現值及公告地價，全縣平均微漲0.26％，公告地價僅微幅調整0.05％。其中，花蓮市中山路與中正路交叉口「摩瑪運動流行鞋店」，以土地現值每平方公尺41萬9210元，換算約每坪138萬5500元，再度蟬聯「地王」寶座。

花蓮縣政府地政處統計，2022年地價調查作業期間，自2020年9月2日起至2021年9月1日止，不動產交易買賣登記件數共5947件，較去年同期增加969件，增幅約19.47％。交易市場集中於花蓮市、吉安鄉、新城鄉，因地理位置相鄰、交通便利、生活機能與居住環境佳，形成重要生活商圈，帶動不動產交易量能。

花蓮縣13個鄉鎮市公告土地現值，9個鄉鎮市上漲，4個鄉鎮持平，上漲主要反映實價登錄資訊、公共建設與整體開發案之推動情形；持平4個鄉鎮包括光復鄉、豐濱鄉及2個原住民鄉萬榮鄉、卓溪鄉，不動產交易量變動不大。

花蓮縣府地政處吳泰焜處長表示，2022年公告地價，考量新冠疫情影響，衝擊各產業，因公告地價為地價稅課徵的依據，經綜合考量，選擇對民眾稅賦負擔影響極小的調整方案，全縣除了更正編定、變更編定為可建築之土地合理調整公告地價外，其餘持平不調整。

全縣13個鄉鎮市公告地價，4個鄉鎮市上漲，9個鄉鎮持平，上漲區位皆位於北花蓮，主要受土地使用強度提升或土地使用性質變更因素等影響，微調幅度介於0.02％～0.1％之間。

至於新公告土地現值最高「地王」，仍是位於花蓮市中山路與中正路交叉口「摩瑪運動流行鞋店」，公告土地現值每平方公尺41萬9210元，約每坪138萬5500元，公告地價每平方公尺5萬9690元，約每坪19萬7000元；最低價位於萬榮鄉105地價區段（林班地），每平方公尺26元，換算約每坪86元，公告地價每平方公尺4元，約每坪13元。

吳泰焜處長表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，無交易時不會因現值變動而影響民眾稅賦負擔，適度提升有利於反映市場行情。