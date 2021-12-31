「台北101大樓跨年燈光煙火秀」聞名國際，外交部今年依舊會在台北時間12月31日23時55分起，以國際衛星向全球實況轉播。衛星轉播資訊已透過駐外館處提供國際媒體，同時歡迎國際媒體駐台記者採訪報導。跨年煙火影片也可在外交部「潮台灣」（Trending Taiwan） YouTube頻道觀賞，歡迎各界上網點閱。

2022年新年煙火表演以「迎向美好未來」為主題，總長360秒，並創新設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，展現我國與全球合作克服疫情，期望用愛與希望一起迎接2022美好未來。

外交部表示，台北101大樓自民國94年起，於每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，為我國年度盛事，也曾獲美國「有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的跨年城市活動之一，每年均獲國際媒體廣泛報導。

外交部指出，本年全球跨年活動仍因疫情受到影響，台北101煙火表演因此成為少數照常舉行的指標性大型跨年盛事，備受矚目。