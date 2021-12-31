PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

但依國防部表示，目前國軍餐點都很不錯。圖為憲兵餐點。（圖／國防部提供）

網紅「千千」赴新竹陸軍裝甲第542旅，開箱國軍弟兄們午餐。現場不僅有多款肉類、自助沙拉吧、冰沙飲料區，還有紅豆餅當甜點，就連伙房設備都是飯店級，讓千千大開眼界，直呼「還缺志願役嗎？」消息一出卻被PTT網友狂酸，認為鏡頭內外必有出入。

網紅節目「千千進食中」30日刊出影片，千千前往新竹參訪陸軍裝甲第542旅，並從伙房工作開始了解國軍用餐情形。食勤組長陳德桓中士表示，軍中伙房共14員負責準備約600人份餐點，並強調現在軍中餐廳與過去大家在軍教片看到的印象很不同，現在的用餐模式就像飯店，採用開放式、有自助區與Buffet，還有鐵板燒區專門做鐵板燒料理、自助式的烤麵包，甚至有甜點紅豆餅，就連冰沙機跟飲料也都一應俱全，

陳德桓指出，軍中用餐時間是中午11點40到下午1點前，會讓官兵們自己到主菜台動手夾菜，基本上是吃到飽為主，一人的伙食費約93元。看著餐廳寬敞的環境與豐富的餐點，讓千千忍不住大喊：「還缺志願役嗎？我好像可以加入一下喔！」

到了用餐時間，千千再度驚呼現場菜色多又美，讓人忍不住每道菜都想夾，肉類方面除了牛、羊、豬肉一應俱全，還連鰻魚都有，現場更設置生菜沙拉區，漂亮的陳列毫不遜色大飯店，熟食區菜色還包括炸魚片佐塔塔醬、椒鹽骰子牛、香菇炒高麗菜、蒲燒鰻魚蒸蛋、鮮蝦薯球、蒜香總匯熱狗堡。千千詢問現場官兵的推薦菜色，對方則大讚「都很好吃！」另位官兵則表示，自己當兵8年來菜色都差不多這樣，讓千千驚訝又懷疑。

此影片播出短短一日即獲得超過近20萬次點閱，迴響熱烈。被轉發到PTT論壇更是吸引大批網友留言，但網友們幾乎一面倒狠酸，認為實際情形應與鏡頭呈現不符：「最好的你看到了，最爛的你看不到」、「長官來巡的時候也吃很好啊」、「你484沒當過兵不知道國軍最會做表面」、「只要搭到有將級的餐廳，菜色都很好」、「一個禮拜的伙食費都撥來這天了？」