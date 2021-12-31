台北市副市長黃珊珊（右）。（黃婉婷攝）

台北市中正區某檢疫旅館爆發3例個案確診，目前不排除為群聚感染。台北市副市長黃珊珊今表示，今天會派員進行環境採檢，讓旅館靜置、清消，7天後才讓工作人員來工作，雖然完整檢驗報告尚未出爐，但相關人員都是陰性，目前研判感染主因是內部員工失去警覺心，便宜行事下才導致感染，這種機會比較大。

黃珊珊上午陪同柯文哲視察大佳河濱公園「得來速」採檢站，會後受訪時談到防疫旅館群聚事件。她表示，昨天已執行淨空，今天會請專家到現場做環境採檢，中央也會派人來，先了解整個狀況，三者關聯性還是要等基因定序出來才知道，但旅館硬體設備會先檢查，接下來會靜置、清消，7天後才讓其他人回來工作。

黃珊珊說，自己還沒看到完整篩檢報告，但目前工作人員和離開的人都是陰性，採撿出陽性是前幾天抓出來的2人，但這3人是在同個區塊有前後上下樓的關係，這部分市府還是比較擔心。

黃進一步強調，傳染不見得是硬體設備所致，也可能是工作人員收垃圾、送餐導致交叉感染，如同先前洛碁飯店的狀況，但採檢飯店9處後全部都是陰性，所以認定是員工動線問題，中正區旅館也會比照此方式，先看環境有否殘留病毒，再看工作人員動線，最後才考慮空調問題，市府未來會做細節分析，也會請專家研究防疫旅館是否有需要改善之處。

黃坦言，有些旅館是商辦改建、設備老舊，會抓出來看看並做不同處理，但旅館轉型為防疫旅館時，就已要求業者依SOP規畫動線，只要確實執行就不太有問題，因此市府認為是工作人員長期下來警覺性消失，沒有做好脫手套等基礎動作才造成交叉感染，未來全部人員都要重做教育訓練，也會研究SOP是否出問題。

她最後表示，北市防疫旅館已經營業快2年時間，有問題不會今天才發生，市府認為應是個別旅館過於鬆散、便宜行事，這種機會比較大。