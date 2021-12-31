自稱旅美教授的網友「翁達瑞」常在臉書幫綠營發聲，近期還撰文攻擊中廣董事長趙少康，讓趙秀出自己的經歷反嗆翁達瑞匿名借刀殺人批評，翁更聲稱是新北市長侯友宜的高中同學，新北市長侯友宜今視察元旦連假首日交通路況後對此事回應。

侯友宜說，離開高中到現在40幾年，40幾年前要去記得某一個人很難，現在腦筋沒有特別印象，同學真滿多的，一屆有1000多人，要一時想到底是誰真的很難。

侯舉例，他以前也不知道新北市交通局長鍾鳴時也是他同屆同學，來到新北市才知道，所以40幾年前的事，要他記得很清楚很困難。