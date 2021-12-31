先前才公開批評「小皇帝」詹姆斯愛假摔與毀了籃球的尚波特，如今姿態卻是180度大轉變，因為眼見不少老將或棄將都因最近疫情影響重新回到NBA打球，尚波特竟然變成公開呼籲詹皇與「甜瓜」安森尼讓他可以加盟湖人，因為兩人擁有決定權！

「這件事(指他加盟湖人)只有詹姆斯你說的算，你知道我的狀況，你可以決定這件事，你可以直接打電話給我，」尚波特在播客節目中表示，「還有這件事不僅詹皇可以決定，安森尼也可以，我不希望你們說什麼防守、領袖與老兵問題。」

2011年第17順位被尼克選上的尚波特，生涯打過尼克、騎士、國王、火箭與籃網等隊，更跟詹姆斯聯手拿下2016年總冠軍，可是雖然他才31歲，近年卻因個性與防守問題，根本無法在NBA找到新東家，上季只幫籃網打了兩場就被釋出。

或許為了增加自己的曝光度，尚波特先前突然批評詹姆斯打球太愛假摔，甚至認為詹皇2010年跳槽熱火的抱團行為，已經徹底毀掉了NBA與籃球，沒想到如此毀損詹皇之後，如今竟然公開拜託詹皇讓他加盟湖人，想也知道這有可能成真嗎？