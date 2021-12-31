台北101煙火秀是每年跨年的重頭戲，今年煙火總發數1.6萬發，煙火秀長達360秒，還有全球首次展演的「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」，讓不少民眾引頸期盼。對此，《中時新聞網》盤點10處101煙火拍攝地點，建議想拍攝精彩煙火秀的民眾可以提早卡位。

氣象局則提醒，今晚偏東風，要前往101看跨年煙火民眾，最好站在煙火施放點的上風處，也就是101的東側，千萬別站在西側，不過風向也可能隨時改變，建議民眾前往上述地點前，可先到中央氣象局網站確認。

1.陶朱隱園

位於台北市信義區的豪宅「陶朱隱園」，有著螺旋狀的特殊外觀，且建築物中間的縫隙剛好可以把101包覆起來，畫面不僅特殊且有震撼感，是現今拍攝101的熱門景點之一。

於吉米月光公車拍攝煙火。（台北101提供）

2.吉米月亮公車

位在台北信義區的幾米月亮公車，有獨特的水柱造型，可以增加畫面的變化性，讓畫面更加活潑。

四四南村有多處空地可以觀賞台北101煙火。（張潼攝）

3.四四南村

若吉米月亮公車沒有空位，不妨到改到附近的四四南村，有多處空地可以觀賞台北101煙火，也可以老舊民房作為拍攝前景。不過這裡位於101的西南方，有可能會煙霧瀰漫，建議要前往的民眾先查詢氣象預報。

4.竹村居酒屋

竹村居酒屋位在松仁路253巷內，因偶像劇《我可能不會愛你》而聲名大噪，不僅可將整座台北101盡收眼底，還有一種來到日本的氛圍。

5.國父紀念館廣場噴泉、翠湖

國父紀念館內有廣場噴水及翠湖兩個拍攝點，前者每12分鐘噴一次水柱，夜晚還有燈光效果，與101煙火一起拍攝相當合適；後者以翠湖步道為最佳拍攝地點，可以利用水池製造倒影效果。

站在南港成功橋上，不僅可見101全貌，還可以拍攝煙火倒影。（台北市水利處提供）

6.南港成功橋

站在橋上視野清晰，可看見101全貌，還可以拍攝煙火倒影，是許多攝影者相當喜歡的取景地點。

象山是欣賞煙火的絕佳地點，有非常好的視角。（北市大地工程處提供)

7.象山

以攝手平台、六巨石、攝影平台、煙火平台、永春崗平台和超然亭等6處為最佳拍攝地點，可將台北市夜景盡收眼底。

8.虎山觀景台

從福德街221巷上山，往虎山入口處再走5分鐘就可抵達，步行輕鬆也不用擔心人擠人，同樣可一覽台北夜景。

9.Att 4 Fun人行道

信義區的Att 4 Fun人行道，有不少裝置可以和煙火搭配，利用廣角或魚眼鏡頭拍攝，更能增加畫面張力，比單拍煙火更豐富。

景勤1號公園，可以清楚眺望台北101。（圖／翻攝台北市公園處官網）

10.景勤1號公園

位在吳興街220巷59弄旁的景勤1號公園，是北市首座「田園城市公園」，除了香草花園、噴泉水景外，還設有觀景廣場、曲線環狀步道、地景草坡等設施，是非常適合觀賞煙火的去處。