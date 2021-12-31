基本工資補貼作業要點，要求應檢附「營業額衰退證明」，但在近日召開的基本工資工作小組中，有委員提及如旅行社等行業去年受到疫情衝擊，至今仍未恢復，而今年也持續受到疫情衝擊，希望可以放寬標準，據悉，經濟部代表在會中回應，補貼要點中提及當「衰退情形難以認定時，將轉請事業目的事業主管機關認定」，會再找相關部會確認。

依該補貼要點指出，申請事業須符合今年 9 月、10 月合計營收較去年同期衰退20％條件，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，規劃以明年1到6月投保薪資在25250元級距的員工人數、部分工時員工人數（投保薪資 2萬4000元以下級距者），每人各 1000 元、560 元計算補貼。

與會的勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛轉述，此次的會中邀請經濟部報告基本工資相關配套措施，有委員提及如旅行社等事業單位，去年就受到疫情影響，而今年邊境持續管制，持續受衝擊，相對去年而言、今年更難提出營業額衰減20％的證明，經濟部代表則回應，會再找交通部確認，要點中也有相關機制可以處理。

經濟部的要點中提及，若涉及哄抬物價、聯合壟斷等將追回補助，黃維琛提及，有委員提及物價上漲不見得是哄抬，也有可能是來自於原物料上漲、貨櫃運價增加、供應鏈斷鏈被迫尋找高價零組件等原因，建議經濟部處理時要審慎，經濟部則回應會注意。

黃維琛指出，會中有委員關心「青年失業率」及「缺工」等議題，勞動力發展署代表則說，目前提供青年多項協助措施，也有如投資青年就業方案等一併協助；至於缺工方面，在兼顧防疫之下，目前也已適度開放移工。