5隻被野放的黑面琵鷺展翅高飛。（洪榮志攝）

2021年最後一天，5隻本月中被發現肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺，經獸醫師照料康復後，上午在台南市安南區四草野生動物保護區，由市長黃偉哲與相關人員進行野放。只見5隻黑琵走出紙箱後，立即展翅高飛。黃偉哲也籲請大家攜手推動黑面琵鷺保育工作，並祝福黑琵族群成長茁壯。

今年12月13日至19日間，四草野生動物保護區及附近的私人魚塭內，陸續發現8隻死傷的黑面琵鷺，其中3隻發現時已經死亡，另5隻經搶救護送到慈愛動物醫院醫治，被診斷為肉毒桿菌中毒後，立即施打抗血清藥劑，並逐漸恢復健康，經獸醫師評估可進行野放。

黃偉哲表示，選擇在2021年的最後一天野放5隻黑面琵鷺，希望讓牠們能夠歡度2022。這5隻黑面琵鷺中，有3隻是市府農業局巡查員發現，另2隻為台南市野鳥學會志工發現，顯示大家合作無間，對保護黑面琵鷺及棲地安全都發揮作用。

黃偉哲強調，台灣對黑面琵鷺保育的重要性不言可喻，目前全球大概有60％的黑面琵鷺來台灣度冬，這個族群日益擴大，代表保育工作已有成效，也期盼持續精進，大家一起珍視黑面琵鷺。

農業局長李建裕也說，受傷的5隻黑琵在慈愛動物醫院的照料下，逐漸能夠覓食後，為使牠們適應野外環境，還將5隻黑琵送到特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經過10餘天的觀察，獸醫師評估可以進行野放，為方便後續的追蹤，已分別為牠們繫上N17、N18、N19、N20及N21腳環，預祝5隻黑琵野放後平安健康。

隨著氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌死亡，黃偉哲也呼籲大家一發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通知農業局，或下灘搶救並送到慈愛動物醫院醫治，以縮短救治時間，提高黑琵的存活率。