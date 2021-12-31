需要到河濱公園申請場地的民眾請注意，明年元旦申請的新制上路，北市水利處今天表示，明年1月1日起，台北市河濱公園場地使用申請將全面實施台北通金質會員身分認證。

水利處河管科指出，依據「台北市公園場地申請使用須知」之規範，河濱公園場地申請人應檢附身分證正反面影本，於申請資料內做身分的驗證，以往的案件，每申請一次都須檢附一次個人資料，對民眾來說十分的不方便。

北市府為確保民眾之個資及權益，提供民眾更便利的服務環境，自明年1月1日起「台北市河濱公園場地使用申請」將全面實施台北通金質會員身分認證，該認證具有身分驗證性質且無須重複提供身分資料於平台上，登入台北通金質會員即為身分驗證完成，將可大幅保障申請人之權益。

水利處呼籲，需使用本市河濱公園辦理活動之民眾應盡速至服務平自行提出申請，已完成「台北通金質會員的進階認證」程序，以利日後享受便捷之服務，水利處期望Ｅ化服務的推動，能打造一個多元及彈性的線上申辦環境。