新北市板橋區三民路國有財產署的土地，長期被私人鐵皮屋占用；圖為活化後。（工務局提供）

新北市工務局推動「點亮．新北美樂地」系列專案，將遭占用的公有地活化成臨時停車場或綠美化，2021年共排除占用土地24案，活化土地面積達1.8公頃，約43個標準籃球場。工務局表示，未來將以闢建更多綠地為目標，多休憩、舒適的友善空間。

拆除大隊表示，新北美樂地專案強力拆除中央和地方所轄公有地長期遭占用違建及障礙，透過跨機關合作，將公有土地轉為綠地、道路拓寬、道路瓶頸打通、開闢公園及劃設汽、機車停車位、調整道路線型或修整人行道等方式，以期加速公有地活化，將土地歸還於民。

工務局長詹榮鋒說，以今年活化的板橋區三民路案為例，該案為財政部國有財產署的土地，長期被私人鐵皮屋占用，由拆除大隊清查會勘後，予以強制拆除違建。並考量附近民眾需求，由國產署、城鄉局、新工處及當地公所等各機關通力合作環境綠美化，避免公有土地閒置過久再遭占用，也使市民生活機能更加便利舒適。

工務局強調，違建拆除及排除路障是在貫徹市府安居樂業政策，透過「點亮．新北美樂地」系列專案，今年共活化約1.8公頃的閒置公有地，往後將持續辦理閒置公有土地效益評估及活化，將都市中寸土寸金的零碎土地轉化作利用，創造土地最大使用價值，為市民朋友帶來更多美樂地。