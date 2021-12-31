「人民海軍」微信公眾號、央視昨天報導中國海軍遼寧艦編隊圓滿完成遠海實戰化訓練，安全順利返回青島母港，並公布在訓練期間中日航母首次「同框」的現場影音片段和照片。這隨即引起美媒高度關注，稱日本航母緊跟中國航母的舉動很不尋常，並注意到在此數日之前，日方主動提出要和中國防長視頻通話，並單方面宣稱和中方建立軍事熱線達成一致。

環球網引述美媒「動力」網站「戰區」專欄12月30日報導，從中方發布的影音和照片顯示，日本「出雲」號航空母艦非常接近中國海軍的遼寧艦及其護航艦艇。此前，日本防衛省稱，「出雲」號與「秋月」號驅逐艦，以及海上巡邏機一起監視中國海軍的活動。最近的圖片還顯示，日本出動F-15J戰鬥機應對從遼寧艦起飛的中國殲-15戰鬥機。

報導稱，目前沒有跡象表明中國或日本以危險或其他不專業的方式行事，不過日本使用航空母艦如此靠近中方艦艇的運行位置，很不尋常。日本自衛隊似乎在向中國同行發信號，顯示其要在西太平洋地區以這種方式和中方進行「互動」。

報導認為，中國艦艇在太平洋的存在，反映出中國海軍不斷加快作戰節奏，以及向中國周邊以外地區投射強大海軍力量的能力不斷增強。另一面，日本海上自衛隊近年來也擴大活動規模和範圍。這一切都發生在當前中日之間激烈的「摩擦期」，尤其是日本官員的涉台言論，這是日本政策的重大轉變，引起中方的憤怒。

報導還注意到，日本防衛省28日稱已經與中國軍方建立熱線達成一致，為化解潛在危機提供專門管道。不過中方沒有直接證實該計畫。

報導還說，這條軍事熱線何時正式建立，以及如何實際使用還有待觀察。日本密切監視中國航母在太平洋演習，突顯出雙方發生更嚴重爭執的可能性越來越大。

據此前報導，在日本媒體23日曝光「日美制定作戰計畫草案應對台灣突發事態」之際，日本防衛大臣提出要和中國防長通話。中國國防部公佈的消息提及，27日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和應約同日本防衛大臣岸信夫視頻通話，這表明是日方主動提出進行高層會晤。

事後日方的新聞稿顯示，中日雙方通話主題共有四方面，依次為：東海和釣魚島問題，台灣問題，南海問題以及「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」雙方達成一致。但是中方新聞稿卻沒有明確提及「直通電話」一事。這表明，一方面在此事上日本需求明顯強於中方，另一方面雙方在某些技術環節還未完全形成共識。

報導指出，日方談及的議題繁多，但對「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」這一條如此重視，也源於其「心懷鬼胎」。

據中國國防部官網消息，魏鳳和27日與岸信夫視頻通話時說，中日互為重要近鄰和合作夥伴，友好交往歷史源遠流長。明年是中日邦交正常化50週年，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，提升戰略互信，妥處矛盾分歧，實現合作共贏。

魏鳳和指出，在東海和釣魚島問題上，中國將堅定維護領土主權和海洋權益，雙方應著眼兩國關係大局，努力維護東海局勢穩定。在歷史問題上，日方必須正視歷史、以史為鑒，這才是正確態度和明智選擇。中日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水平。此外，魏鳳和還就亞太地區形勢、台灣、南海等問題闡明中方原則立場。