31日環境風場為東北風，昨日境外污染影響已趨緩，中部以北及東半部地區多為普通等級；雲嘉南以南位於下風處擴散條件較差，污染物有累積情形。依上午9時監測結果，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級；馬祖地區受中國東南沿海污染物影響為「紅色警示」等級。

依監測資料顯示，31日受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質多為普通等級，雲嘉南以南位於下風處擴散條件較差，易有污染物累積。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

未來一週，31日至1月4日受東北季風影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易有污染物累積；5日環境風場轉為東南風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。