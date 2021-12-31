在日本有部分外型亮眼、身材姣好美女為生活下海拍AV，但男生的部分可能就比較少了，不過最近在格鬥圈爆出一件驚人消息，日本格鬥好手堀江圭功在社群自曝，過去曾為了賺錢下海拍片，還且還是「同志性愛片」，更令人驚訝的是他並不是同志。

最近堀江圭功在自己YouTube頻道發了影片，內容是和朋友閒聊，過程中坦承自己曾為生活拍過同志AV，而他還加碼透露自己是被騙的，他說：「5年前朋友告訴我在澀谷打工能賺錢，我就跟他去，沒想到是拍AV，他說會遮臉，還說不是那種片，後來才知道被騙。」

而他也承認為了賺錢他忍下來，當時想追求格鬥美夢，需要一筆訓練費，他說：「當時我真的沒有錢，想靠自己去賺訓練費，我在不到1小時就賺到2萬日圓(約台幣4813元)，對我來說是相當大一筆錢，超過平時連兩天兼職的收入。」

友人回說：「還真需要勇氣。」堀江圭功無奈說道：「也只有這辦法。」後來堀江圭功表示他對此決定懊悔，強調自己不是同志，也僅和1個男人發生過關係，但仍積極說：「只要活著，就要追尋夢想，我喜歡女人，賺那種錢是為生存，完成格鬥夢想。沒放棄夢想的自己，現在很幸福，也變更強大。」

此影片一出，不少日本網友紛紛留言為他的勇敢和堅持表示感動。友人則補充說：「他是為格鬥而生存，賭上人生的決心」。堀江圭功今年26歲，身高172公分體重66公斤，2016年出道的他在MMA累積12勝3負，也曾登上UFC，今年他在日本賽事RIZIN聯盟3戰全勝，若能延續勝績有望重返UFC。