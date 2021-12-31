該方案是由防疫計程車接送至篩檢站，類似得來速概念。（北市府提供）

傳播力強的變種病毒株Omicron入侵全球，國內開放接種2劑新冠疫苗者，滿5個月可接種第3劑增加保護力，但有部分前線人員時限未到，呼籲中央盡快縮短間距。對此，台北市長柯文哲今表示，前線防疫人員屬高風險族群，雖然中央有定調，但市府會找專家討論，研議這族群是否提早打。

北市府表示，國外返台過節的民眾越來越多，27日起會在大佳河濱公園設置「得來速」篩檢站，讓春節專案民眾，在居家檢疫、解除隔離前採檢更便利。居家檢疫者在檢疫期滿前可預約防疫計程車到現場，不用下車就能完成採檢，能降低醫院的採檢量能。

柯文哲上午視察大佳河濱公園視察Drive-through採檢專案和採檢站，會後有信心地表示，目前沒有看到需要改進的地方，因為過去在萬華剝皮寮已實際操作一次，現在只是把當年經驗優化，這種方法能實質減少傳染危險。

由於該方案是由防疫計程車接送，媒體追問車輛數是否足夠？柯表示，台北市防疫計程車數量是一定夠，但過年期間大家要放假，不需要叫一大堆人「空著沒用」，屆時會看狀況，有需要就會叫，過去計程車業跟北市公運處長期以來都配合很好，這倒是沒問題。

柯指出，眾人都是由防疫計程車載來採檢，絕對沒有塞車問題，因為可以透過管制有多少車派出去、回來，只要能得知目前有幾輛車在運作，就不會造成篩檢站塞車的問題，這事前就有規畫過。依照目前估算，「得來速」篩檢站1天最多能篩800人，現在平均400人上下。

媒體追問，有些計程車將窗戶拉上沒通風，駕駛也僅戴一個口罩，未來SOP是否會更精進？柯則表示，司機用的不是普通口罩而是N95，且這些人保證有打滿2劑，但他認為這些前線工作人員屬高風險族群，雖然中央說第2劑滿5個月後才能打第3劑，但也許要找專家討論一下是否該提早打。

柯也解釋，採檢過程中，其實只有當下最危險，過了之後危險度會下降，因為被檢查的人可能會打噴嚏、流鼻水，但過了那段時間，加上配戴N95口罩，風險不會那麼高，且這些司機百分之百有打過完整疫苗。