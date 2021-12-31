昨日境外汙染影響已趨緩，中部以北及東半部地區多為普通等級；雲嘉南以南位於下風處擴散條件較差，污染物有累積情形；依照監測資料及氣象局31日09時氣象資料顯示，環保署預估，雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖地區受中國大陸東南沿海污染物影響為「紅色警示」等級。

環保署指出，未來一周，今天至1月4日受東北季風影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易有汙染物累積；5日環境風場轉為東南風，西半部地區擴散條件轉差，汙染物易累積。