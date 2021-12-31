不少胃腸不好的人，平時會吃保健食品養胃，但食物中其實也有天然胃藥。營養師陳嫚羚近日表示，高麗菜中含有腸胃藥的成份，具有抗潰瘍的作用，不過雖有顧胃效果，但並非所有人都適合多吃，更建議3種人吃高麗菜要適量。

陳嫚羚在臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文表示，高麗菜含有維生素U，又稱為「高麗菜精」（Cabagin），是純天然的腸胃藥成分，具有抗潰瘍的作用，有助於加速修復受損的胃黏膜，以及抑制胃酸過度分泌，此外，維生素U屬於水溶性，洗乾淨後切絲生吃，能留住最多營養。

不過高麗菜雖然顧胃，但並非適用於所有人，有甲狀腺功能失調、腸胃蠕動差、易脹氣的人盡量避免生吃，而且也不適合吃太多，因為高麗菜含微量的「致甲狀腺腫因子」（Goitrogen），大量攝取可能造成身體合成甲狀腺荷爾蒙的機能受阻，使甲狀腺功能失調狀況惡化，且蔬菜中的纖維質會促進腸胃蠕動，容易引發患者脹氣。

若胃潰瘍病患想養胃，不僅能選擇高麗菜，木瓜也是顧胃的食物，中醫師吳宛容曾指出，以中醫角度來看，木瓜味甘、性平、微寒，能幫助消化，而且木瓜的蛋白質分解酵素，能促進消化吸收，不過胃黏膜受傷時，木瓜酵素可能會侵蝕受傷處，因而引發胃痛，潰瘍患者盡量別空腹吃木瓜。