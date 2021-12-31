嫁入豪門雖然是許多人的夢想，但嫁入豪門真的就成為人生勝利組嗎？資深媒體人林裕豐在節目透露有名貴婦嫁入豪門後離婚，回歸平民生活卻過著奢華生活，導致每個月開銷透支，只好向錢莊借錢，最後不僅用「身體」還債，性愛過程還全程被拍下。

資深媒體人林裕豐上節目《震震有詞》，表示有位曾登上各大版面的名貴婦，嫁入豪門後跟夫家處不好後離婚，雖然夫家每個月給十萬元贍養費，仍無法負擔日常開銷，後來透過朋友介紹認識一位出手闊綽的土豪，便開口向對方借2百萬，雖然土豪聲稱不用還利息，但其實「早都算計好」，原來他的真實身分是錢莊老闆，事後更態度大變恐嚇貴婦得償還1200萬利息。

土豪眼見貴婦嚇到不知所措，改稱對貴婦有愛慕之意，提出兩個人交往的要求，還提議「做一次」就能抵掉1千萬利息，貴婦在求助無門的情況下只好答應，沒想到性愛過程被對方架設的攝影機偷拍下來，而且「各個角度都拍好」，事後，貴婦擔心事情曝光有損形象，會讓自己無法出席時尚派對和接業配賺錢，遲遲不敢報警。

貴婦為了不讓事件曝光，更配合土豪要求出席各大場合，最後在忍無可忍的狀況下，只好拜託警察朋友及前夫幫忙，聯手把性愛影片拿回來，但仍付了2百萬才把這件事情解決，讓林裕豐不禁感嘆：「真的蠻悲慘的」。