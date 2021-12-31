元旦3天連假今開始，新北市長侯友宜到交控中心視察並聽取市境道路和國道路況簡報，針對今晚8時22分在淡江大橋登場的「光耀新北1314就愛你跨河煙火」，新北市交通局下午4時起於淡水端車流管制、八里端於下午6時30分實施交通管制，侯友宜憂心散場後八里端與淡水端的車潮會塞在關渡大橋，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

交通局長鍾鳴時表示，根據以往辦大型活動經驗，人潮會分批疏散，散場後有舉辦其他活動，延緩人潮的散去時間，散場人流人車分離、大眾運輸也加密輸運輕軌6分鐘、公車4分鐘內就有一班，同時也有40輛公車，循環不間斷往返淡水捷運站接駁以疏散人潮，並首次用手機信令資料即時監控交通及人潮資訊。

侯友宜說，新北第一次辦八里到淡水的跨河煙火活動，一定吸引很多民眾來參加，所以特別到交控中心了解在大眾運輸的搭乘，進場跟出場如何把人潮分散來做好疏導，以減少交通的壅塞。

侯友宜表示，Omicron的疫情境外移入的越來越多，尤其在前兩天又有防疫旅館群體染疫事件，新北更加要全力的備戰，一定要把防疫先做好，提醒民眾如身體不舒服絕不要去看煙火，參加一定要全程戴上口罩，並配合交通疏導。

交通安全科科長林昭賢進一步說明，今晚的淡水煙火秀，活動會場將於下午4時至晚間10時進行交通管制，禁止汽、機從中正路2段51巷進入，僅能從第二出入口（觀海路）進出。另港區內停車達八成滿後將禁止車輛進入港區，而主活動會場道路範圍將依現場車流及行人穿越量進行彈性交通管制，警察局並將加強取締中正路、觀海路和淡海路沿線違停車輛。

交通局呼籲民眾可搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704號公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。

交通局表示，新北市有17條路線公車也配合跨年活動延後收班，於元旦凌晨 1時發最末班車，也請民眾上車後就定位不移動、不飲食、戴口罩，落實實聯制，做好防疫；旅遊、返鄉外出前收聽警廣並透過新北元旦連假交通懶人包上的QR CODE連結進入「新北即時交通資訊網」，查詢最即時的交通資訊。

此外，自昨傍晚4時起，國道5號和台64線、台65 線即湧現車潮，車流量明顯增加，晚間9時後因高公局實施國道匝道嚴格儀控管制措施，國3雙向接國5南下，以及石碇106乙線往國5南下車多，且國5主線石碇往宜蘭有車多壅塞情形。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，國5南港、石碇、坪林南下入口匝道於今開啟儀控管制，匝道周邊市區道路均出現車輛大排長龍，而台9線往宜蘭方向也出現車多、車速緩慢的情形；預估下午2時起將出現湧入淡水到漁人碼頭觀賞煙火秀的人車潮，並於晚間7時達到尖峰；另受台北市跨年煙火散場人潮影響，元旦o時30分至凌晨1時，台一高架往新北方向將出現車潮。