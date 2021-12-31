長榮海運今年獲利大爆發，撒出40個月夢幻年終，讓外界相當羨慕，更有一名自稱在長榮海運工作的女網友，分享自己年終獎金，透露去年也領到10個月，明年業績應該跟2021年差不多，領到40個月也不意外，開心直呼「這3年拿90個月年終」。業內人士分析，長榮今年每股盈餘（EPS）賺45元，豪發40個月年終，明年估EPS也有40～50元的水準，發40個月很正常吧，但要注意轉折可能是2024年，新增運能暴增，會不會成為壓垮運價的關鍵，仍有待時間驗證。

長榮發出史無前例的40個月年終，明年有沒有機會「再刷一波」，根據法人出具報告，在運價居高不下的情況下，貨櫃航商2022年依舊大賺，貨櫃三雄每股盈餘有機會挑戰50元以上，「續發40個月的機會相當大」，2023年獲利雖然有可能下滑一些，但整體來說也不差，整體貨櫃航運景氣到明後年才會達到高峰。

陽明海運前董事長謝志堅同樣認為，明年運輸需求仍大於供給，海運市況將延續多頭，有望好到明年第3季，各家船公司今年獲利將寫下新高，且明年獲利將與今年相當。

長榮前3季EPS為30.27元、陽明EPS為32.73元、萬海EPS為28.37元，獲利優於市場預期，以今年第4季貨櫃航運業景氣淡季不淡、運價仍然維持高檔，且不比第3季低，加上又有新船加入，預估第4季單季EPS超過上季、超過15元不是問題，全年稅後EPS將達45元上下。

海運業者認為，如果長榮今年每股盈餘（EPS）賺45元，有能力發出40個月的年終獎金，明年就算估持平，EPS也有40～50元的水準，「發40個月很正常吧！」而這種超級年終獎金的好康，可能要到後年，才會有稍稍滑落的現象，但平心而論，就算獲利減半到每年賺個千億元，發10~20個月都不是問題。

海運業者分析，轉折可能是2024年，因這幾年運價高漲讓船公司砸重金造船，預估2023年將新增240萬TEU（20呎貨櫃）運能，2024年將有185萬TEU水準，新增運能將刷新紀錄，會不會成為壓垮運價的關鍵因素，仍得待時間驗證。