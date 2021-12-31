二○二一年即將走入歷史，對於過去的一年，台灣及台股都可算是一段驚奇的旅程，到二十八日為止，台股盤中寫下一八一九七．三六的歷史天價，這是新的里程碑。如果把這兩年疫情爆發以來，台股從八五二三起漲，迄今已經大漲一倍，指數拉升了近萬點，在外資賣超台股逾一兆元的情況下，這兩年加權指數仍大漲逾六○○○點，這是內資回流造成的榮景，進入二○二二年，外資是否回補台股，也成了台股續航的主要新動力。

2022選股不選市

台股即將進入新的年代，也是大家期待虎虎生威的一年，過去一年的牛年，台股大漲逾三千點，連續兩年的大漲，台股已進入高基期，二○二二年台股若要繼續出現過去兩年三千點左右的大漲，恐怕不是那麼容易的事，台股接下來的第一個挑戰是高基期的考驗。

首先是總體經濟，台灣的出口從二○二○年元月二五○．七億美元跑到二一年十一月的四一五．八億美元，出口基期愈來愈高，持續維持三○％的高成長恐怕是高難度挑戰；二是台灣的ＧＤＰ二一年如果交出六．○九％，二二年要繼續維持高成長，也有很高難度，如果能如主計總處預測四．一五％已是十分完美了；三是企業獲利，二一年從四兆起跳，二二年如何維持四兆以上淨利，這個挑戰也很大。再來是高股價，現在加權指數在一八二○○附近，市場上看最好的大約是二萬或二萬一千點，台股若能從一萬八到二萬一，也是三千點的大漲幅，不過，我認為兩萬大關有很重的心理壓力。

再往下走，台股每一個千點都是關卡，一萬九千、兩萬都是大關，在市場對加權指數高度敏感的情況下，二○二二年大家一定要記得一個關鍵詞：「選股不選市」，任何個股一旦出現巨大漲幅，可能會維持一段相當長的盤整時間，舉例來說，台積電在二○二○年發動一波從二三五．五元大漲到六七九元的大漲後，在六○○元上下已盤整一整年，下一個攻高的理由，可能營收、淨利或更大突破的技術研發要出來，現在站穩六○○元，這是一個好的開始。

聯發科從二七三大漲到一一八五元，二一年前三季淨利八一三億，二一年如果ＥＰＳ達七○元，本益比不高，這次從八三九元大漲到一一八五元，姿態比台積電更強。張忠謀先生說，台灣不容易有另一座護國神山，但聯發科可能是半座護國神山，股價再創一一八五元，市值達一．八五兆，已拉大與鴻海的差距，未來這幾年，如果聯發科市值可以挑戰一千億美元，就可躋身國際大企業行列，拉近與高通的差距，在手機晶片領域，成為台灣另一座神山，這也是台灣產業的另一個紀錄。

外資保守看聯電

從指數的角度來看，聯發科突圍，台積電展現高姿態，聯電若能達陣，台股多頭力道會更強大，這幾年外資對聯電一直都很不友善，像Burnstein估二二年聯電獲利會衰退七八％，目標價四○元；大摩分析師對聯電也沒有好感，認為晶圓代工二二年業績會下滑，毛利率會往下掉，但聯電營收仍屢創新高，二一年第四季營收會落在五九○億附近，ＥＰＳ可能在一．五元以上，二一年的目標價應在四．七元上下，市場願意給聯電多高本益比，也決定台股指數的空間，如果聯電反應十五倍本益比，股價應在七○元以上，若能反應二○倍ＰＥ，股價有直逼百元實力，這個情況也落在力積電身上。

力積電前三季ＥＰＳ二．九元，第四季ＥＰＳ可能跟聯電相當，聯電如果在六○幾元不動，力積電股價恐怕不會脫離七○元上下的盤整，這個時候基本面會牽動股價，也就是晶圓代工持續往上成長，聯電、力積電的ＥＰＳ單季都從一．五元起跳，那麼股價可能會有挑戰百元的實力。

大摩對二○二二年的晶圓代工產業頻頻示警，但業者如台積電董事長劉德音說台灣半導體產業有黃金十年，力積電的黃崇仁也表示晶圓代工到二○二二年仍缺貨，以現在電動車的奔馳，加上元宇宙帶來的科技創新，半導體製造熱度可能要大降不容易，這也是台股展現強勢的重要根據。

探索二○二二年的台股，半導體產業如果不墜，台股指數自然可以停留在高檔，台積電的六○○元，加權指數的一八○○○點是個平衡點，台積電等晶圓代工以及聯發科若往上，指數就有往上的機會。另一個是從獲利的角度來看，台灣的貨櫃航運股陽明董事長鄭貞茂說，二一年貨櫃三雄獲利會超過全部銀行業加起來的總和，這是一個值得討論的話題。

從這個角度來看，貨櫃三雄第三季淨利合計一六六五．一億，已超過台積電的一五六二．六億，貨櫃三雄前三季大賺三三七四億元，第四季可能賺超過二千億，合計會超過五三○○億，這個獲利大躍升，會讓市場重新評價貨櫃三雄的投資價值，以第四季營收來推估，長榮第四季的淨利可能會比第三季好很多，如果ＥＰＳ以十七元來估，二一年的ＥＰＳ大約在四七元上下，這個時候股利的配發會成為市場焦點。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2176期精彩當期內文轉載》