繼新竹後，彰化也大力爭取升格，台中市長盧秀燕31日出席「2021台灣設計展@嘉義市」時受訪表示，就國土區域平衡，中部地區應該要有第2個直轄市；對中央資源分配議題，她認為要考慮到雨露均霑及公平性。

2021年最後一天，盧秀燕馬不停蹄，今日一早南下嘉義，參加同為中台灣區域治理平台成員的嘉義市府舉辦的「2021台灣設計展@嘉義市」，力挺嘉義市長黃敏惠，也取經設計展。

對媒體提問，繼新竹後，彰化爭取升格的看法？身為直轄市長的盧秀燕強調，中部地區應該優先，就國土區域平衡來說，北部地區有3個直轄市，南部也有2個直轄市，就是台南和高雄，可是大中部地區7個縣市，只有台中1個直轄市，以中部區塊的重要性以及人口密集度，中部地區應該要有第2個直轄市。

盧秀燕說，不管是彰化市單獨升格，或者是嘉義縣市、雲林地區，她認為應該要考慮，第一是公平性，第二區域均衡，因此若要升格，中部地區應該優先，「我們應該要有第2個直轄市」。

她強調，因為北部有3個、南部有2個，就區域均衡與人口密度分布來看的話，中部地區有第2個直轄市，當然應該的。

此外，針對中央資源分配議題，盧秀燕表示，國營事業或中央預算來自於全民，既然來自全民，在使用與分配上，就應該要公平，否則其他人就會有被剝奪感。

盧秀燕進一步表達立場，強調「我們希望中央的預算或相關經費在分配上，一定要考慮到雨露均霑及公平性」，畢竟手心手背，每一位國民都是對國家有貢獻的，也應該被公平照顧。