2021年全國賽德克族歲時祭儀暨傳統技藝競賽，30、31日在南投仁愛德鹿谷村舉行。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

德鹿谷村村長卓上龍表示，感謝南投林管處提供木材，讓他們的傳統建築得以順利興建，除了能夠讓原住民文化永續傳承，未來也能成為生態旅遊的新景點。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

台灣每年的木材需求量約要600萬立方公尺，但事實上自給率僅有約1％，從國外進口不僅能製造大量碳足跡，也助長熱帶雨林地區非法砍伐問題。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

2021年全國賽德克族歲時祭儀暨傳統技藝競賽，30、31日在南投仁愛德鹿谷村舉行，林務局南投林管處今年也與公所合作推廣國產材，提供國產柳杉疏伐木，來搭建賽德克傳統祭祀屋及穀倉，讓賽德克傳統住屋重現在族人眼前。

近年來林務局為回復原住民族自然資源權利，近年開始推動共管，包括森林產物採取、林下經濟發展、狩獵自主管理、以及深入步道體驗、協助山林巡守等工作，一起與原住民族共同守護山林，共享山林資源，這次林務局提供巒大事業區第75、76林班共42.646立方公尺的柳杉疏伐木，來協助搭建。

德鹿谷村村長卓上龍表示，感謝南投林管處提供木材，讓他們的傳統建築得以順利興建，除了能夠讓原住民文化永續傳承，未來也能成為生態旅遊的新景點，藉由族人的導覽，讓更多民眾感受到賽德克原民的傳統文化與生活智慧。

南投林管處副處長李志珉表示，台灣每年的木材需求量約要600萬立方公尺，但事實上自給率僅有約1％，從國外進口不僅能製造大量碳足跡，也助長熱帶雨林地區非法砍伐問題，因此從2017年開始，林務局開始堆動國產材利用。

李志珉說，林務局規劃提高每年國內木材生產量，像這次提供的柳杉疏伐木就是來自南投林管處重要的木材生產區之一，這些柳杉疏伐後林地會再進行造林、撫育、經過數十年後又可以再次砍伐，來達到資源永續利用的目的。