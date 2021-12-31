平價服飾店UNIQLO不定期會推出折扣，一名網友透露，兩周前他買了一件聯名款外套，雖然特價後仍要3千元，但比起原價省了1千元，他就腦波很弱地買回家了，沒想到兩周後去看，同件外套竟然又降1千，比他當初買還更便宜，讓他頓時心痛到不行。對此，許多網友安慰說「早買早享受，晚買享折扣」；另有內行網友則教戰2招說，只要學起來，以後就不怕買貴了。

一名男網友昨在Dcard上發文表示，前兩周在UNIQLO看中了一件「+J」系列的外套，上面掛著大大的特價標籤，雖然還是要價3千多元，但相較起原價整整降了1千元左右，所以他當下看到就超心動，也覺得很划算，便咬牙買了。

男網友崩潰地說，兩周過後他再度前往UNIQLO，結果發現同款外套還在特價，而且價格比起原價便宜了2千元，也就是比他當初買的時候，又再降價1千元，讓他非常懊悔又很生氣，也無法理解明明還不到一個月的時間，怎麼突然又降價了。

男網友表示，他平常都會關注UNIQLO產品的價格變化，也知道每周都會有不同的特價品項，或是不定期會有出清大甩賣，因此這次發生的狀況，真的讓他超心痛，有一種被商業行銷手法欺騙的感覺。

男網友也說，他在兩周前買的外套，早就剪吊牌了，且購買的發票也早就弄丟了，因此想要退貨也沒有辦法，只能說在UNIQLO買衣服那麼久，第一次被摳了這麼多錢，應該可以算是一個慘痛的經驗吧！

貼文引起網友討論，不少人認為事情本來就是這樣，早點買就可以早點享受，後來買可能就會缺貨，或是穿沒多久就換季了。「早買早享受」、「其實很看運氣，有時候想等降價，結果就賣完了」、「晚買比較便宜沒錯，但架上都沒有我要的尺寸，再便宜也沒用，早買早享受，還能買到你要的尺寸」、「早買早享受，晚買享折扣」。

另有內行網友分享兩個小撇步，UNIQLO的商品通常出了1個多月後就會開始降價，建議能下載UNIQLO的手機App，如果有相關優惠都能看到，比較不太會錯過；且若不是很急著要買某件衣服，可在特價檔期的最後一天去買，如果隔天推出新的優惠更便宜的話，就可以成功在鑑賞期內退款，以更優惠的價格購入想買的衣服。