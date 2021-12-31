據《每日北韓》日本版30日報導，北韓平安北道鐵山郡的1家外匯機構，其負責人為揮金如土的富二代。他常常帶著美女在船上大開極樂趴，一行人還吸毒為性愛趴助興。最令人髮指的是，若有正妹不從，往往殺死並直接丟入河中棄屍，估計被害人至少30人以上。

報導指出，80年代以前，北韓犯罪率極低，在社會分配制度下，人民由居住到日常生活起居，政府或是無償、或是廉價地分配。

然而，隨著北韓貧富差距的不斷拉大，有錢人在政府默許特權下，「霸氣外露」的結果不但導致犯罪行為，犯罪內容也愈來愈離奇。

2021年3月，北韓平安北道鐵山郡就發生一起令人髮指的連環謀殺案。兇手是1家外匯機構的負責人，為標準的富二代。由於家產頗豐，該名富二代肆意揮霍，不斷地帶著正妹到船上開性愛極樂趴，過程中還供給毒品助興。

部分誤上賊船的女性不堪受辱，反抗土毫淫行，卻遭有錢淫棍殺害，隨手丟入河中棄屍。直到屍體順流而下，一具具自水面浮出，才東窗事發。

報導分析，北韓的確長期以來存在著特權團體；不過，由於國家權力的嚴格監督，這些犯罪行為多少受到節制。但貧富差距讓富豪的行為愈來愈脫序，部分犯行甚至在民主自由國家也很少見。