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有多氣？一名騎士日前行經新北市汐止區一處路段，目擊前方機車因不禮讓行人，而遭到行人猛推了一把，騎士車頭歪掉後回穩，便繼續向前騎，行人也若無其事向前走。奇葩的過程全被行車紀錄器拍下，在網上引起議論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一則影片，透過影片可見，事發地點位於新北市汐止區，30日上午8時許多輛機車左轉進入長興路，而前方有一處行人穿越道，一名男子準備通過走道對向，但第一輛機車未禮讓行人便逕自呼嘯而過。

未料，機車未禮讓的舉動疑似激怒該名走路的男子，男子見第二輛機車也打算直接闖過，便一個箭步上前，大力推了騎士一把，畫面中明顯可見，被推的騎士一度失去重心，龍頭往右側傾斜了一會才回穩，而行人則假裝無事，瀟灑離去，行車紀錄器的車主全程目睹嚇壞，也逐漸放慢車速。

據了解，轄區警方表示並無接到民眾報案。而影片流傳在網路上後，不少網友回應調侃，「兩位都很淡定，真的很奇妙XD」、「騎士內建陀螺儀，真厲害！行人應該要練強壯一點。」、「太神啦，給路人讚」、「第一次看到有人這樣推 太屌了」、「被推的也太淡定，沒回頭也沒停下來打人，兩個人都挺厲害的。＊溫馨提醒＊在台中可不要這樣推人」、「還好沒摔車，讓我們可以用輕鬆的心情看這愉快的畫面」；但也有網友提醒，碰上糾紛切勿先動手，倘若行人真的把騎士推倒，就須負起責任。