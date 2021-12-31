台中市某國小57歲江姓警衛，遭女兒夥同男友聯手殺害並棄屍，死者兒子31日指出，大姊自國外回來個性就變了，常到家人上班的地方「堵人」，不斷騷擾家人就是要錢，都是稱要讀書、或生活費用，不斷言語恐嚇，他們生活很受到困擾，質疑社會局為何不讓父親聲請保護令。

死者兒子指出，關於父親生前遭家暴的部分，他們有聲請保護令，但是家暴中心說，父親沒有實際受到傷害，所以不予以聲請，大姊常言語恐嚇家人，上班來找人、騷擾，行徑荒唐，更不定期回家騷擾要錢。

死者兒子說，大姊跟她的男友沒有家裡鑰匙，甚至他們有發現大姊的包包隨身帶著行凶工具，這根本是故意的，媽媽明明都在家。他說，大姊原本很儉樸，跟男友到國外後，個性大變。

死者兒子感嘆的說，爸爸很勤儉很顧家，對外人也很好，雖然在國小當警衛，但是跟學生家長、學校主任、老師互動很好，真的是好人，失去爸爸，家人都相當悲慟。

社會局指出，社工曾訪勸說，被害人表達有意願聲請，但拒絕社工陪同，稱會自行至派出所聲請，社工1周後再次追蹤保護令聲請進度，被害人表示至法院開庭繁鎖；大女兒至住家頻率減少，所以打消聲請保護令。