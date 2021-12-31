台中市長盧秀燕今到嘉義市參觀2021台灣設計展，嘉義市長黃敏惠全程陪同。( 呂妍庭攝）

台中市長盧秀燕今到嘉義市參觀2021台灣設計展，嘉義市長黃敏惠全程陪同。( 呂妍庭攝）

台中市長盧秀燕今到嘉義市參觀2021台灣設計展，巧遇台中市民要求合影。( 呂妍庭攝）

台中市長盧秀燕今率團到嘉義市參觀2021台灣設計展，嘉義市政府團隊熱情款待。( 呂妍庭攝）

台中市長盧秀燕今到嘉義市參觀2021台灣設計展，針對縣市合併升格，盧秀燕說，北部已有3個直轄市，南部也有2個直轄市，大中部7個縣市，只有台中1個直轄市，以中部區塊的重要性以及人口密集度，中部地區應該要有第2個直轄市，認為中部應該優先。

盧秀燕今被問到縣市合併看法，指「中部地區應該優先」，表示就國土區域平衡來說，北部地區有3個直轄市，南部也有台南和高雄2個直轄市，可是大中部地區7個縣市，只有台中1個直轄市，中部應該要有第2個直轄市。

盧秀燕說，不管是彰化市單獨升格，或者是嘉義縣市合併或雲林地區，應該都要考慮公平性和區域均衡，因此若要升格，中部地區應該優先，「我們應該要有第2個直轄市」，且就區域均衡與人口密度分布來說，中部地區有第2個直轄市是應該的。

近日國營事業捐助高雄市整建動物園引發眾議，被問到中央資源分配看法，盧秀燕表示，國營事業或中央的預算來自於全民，既然來自全民，在使用與分配上就應該公平，否則其他人就有被剝奪感，我們希望中央的預算或相關經費在分配上，一定要考慮到雨露均霑及公平性，畢竟手心手背，每一位國民都是對國家有貢獻的，也應該被公平照顧。