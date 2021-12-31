香港《立場新聞》高層等7人本周三（29日）被捕，前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐則昨被控串謀發布、或複製煽動刊物庭訊，其中林因身體不適昨未親自到庭應訊，他出院後，今早到西九龍法院聽取控罪詳情，案件延後至2月25日再訊，法庭昨已拒絕他與鍾的保釋申請。林今早出庭時有向旁聽人士拍胸比「OK」手勢。

林紹桐昨傍晚時分獲准出院，今早身穿黑色羽絨的林到庭應訊。他步出犯人欄時，一直望向旁聽席，兩度用手拍胸口，並作「OK」手勢。林在署理總裁判官羅德泉的詢問下，表示現在身體狀況可以。法庭書記其後讀出控罪詳情，期間有多名旁聽人士抽泣。裁判官之後粗略地向林指出昨在庭上發生的情況，林表示明白，並指出大律師已向其詳細解釋。林離庭時不時回頭向旁聽席揮手道別，旁聽人士則大叫：「加油」。

同案被告依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）同被控一項串謀發布、或複製煽動刊物，即於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及、或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。