高雄鐵路地下化後，加上輕軌列車行駛路線擴展至美術館處，讓台鐵局所管轄的6處綠園道成為熱門觀光和運動去處，6處綠園道車站興建停車場，可供停放小型車297格、機車603格，目前暫由交通局代為收費，小型車每半小時收費15元，收費時間為上午8時至下午8時止，即日起開放民眾使用。

台鐵地下化6處綠園道停車場即日起啟用，小型車每30分鐘收費15元。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄鐵路地下化後的綠園道2021年8月底完工，除每日有附近居民前往運動外，加上輕軌從C17的鼓山區公所站延伸至C18的鼓山站、C19馬卡道站至C20的台鐵美術館路段，吸引不少搭輕軌輕旅遊的觀光人潮。

台鐵綠園道6處停車場已完工啟用，共可停放機車603格。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

由於6處綠園道周圍停車大不易，考量周邊停車需求，台鐵在建設綠園道的的左營、內惟、鼓山、美術館、三塊厝、正義車站旁興建停車場，6處停車場已完工啟用，共可停放小型車297格、機車603格。

交通局表示，6處停車場尚未供電，在完成委外經營標租作業前，台鐵暫時委由交通局代為以人工進場收費管理，目前小型車每30分鐘收費15元，停車時數未滿30分鐘者，以30分鐘計算，收費時間為上午8時至下午8時止，即日起開放供民眾停車使用。

交通局指出，除台鐵6處綠園道停車場可供停車外，綠園道沿線各通勤車站的周邊路邊也有小型車和機車的停車格，其中小型車有541格，機車停車格則有2594格，各區依周邊狀況採計次或計時收費，收費時間也是上午8時至下午8時止，汽機車車主可多加利用，切勿違停，以免車輛遭拖吊。